連日豪雨造成台南地區稻作倒伏嚴重，有些還泡在水中太久而發芽。（張毓翎攝）

今年嘉南一期稻作停灌，台南地區本月初進入收割期時，溼穀收購價較去年同期上漲1成5，不過，近日中部地區開始收割，加上市場預估嘉南二期供灌有望，價格從開盤每百台斤1070元跌到現在的1010元。此外，部分農民的稻穀因前幾天豪雨含水率增加，價格慘遭腰斬，甚至傳出每百台斤收購價不到900元，讓稻農欲哭無淚。

台南白河的稻農嘆道，今年一期溼穀每百台斤的收購價，有糧商開出高於往年行情的1070元，農友樂翻天，即使如此，大家幾乎不青割，乖乖等稻米夠成熟時再收割，孰料，過不久發生豪雨，稻作倒伏嚴重，有些還泡在水中太久而發芽，讓他擔憂到晚上睡不著。

當地負責幫稻農收割、販售的農民也叫苦說，這幾天載了一車車的稻榖到民間糧商，卻因稻穀水分太多，屢屢遭拒，有些糧商口氣很不好，還嗆說「如果不接受開出來的價格，就走開！」逼迫農民賤價出售，每百台斤甚至只賣到850元，不少農民後悔應提早收割。

熟悉稻米買賣市場的人士分析，今年嘉南一期稻作停灌，不少農民預估稻價會是「天價」，果然一開盤溼穀每百台斤大漲至1070元，其中品質好、含水量低的還有機會更高，最主要原因是前陣子水情不穩，擔心二期作若停灌，得再等一年才有稻榖能收，這種預期心態使糧商之間米糧搶得很凶。

該名人士指出，後來梅雨的加入，讓曾文水庫蓄水量短期內回升，糧商預估二期稻作可順利供灌，屆時貨源應該無虞，現在不用特別搶，溼穀收購價走勢自然下跌；此外，最近價格因豪雨對農民更不利，不過反觀去年溼穀每百台斤870至970元不等，今年價格已經算是不錯了。