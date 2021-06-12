基於疫情考量，今年三軍九校入伍訓練，原規劃6月28日至8月27日實施，將縮短2周，並延後於7月12日至8月27日實施；實施方式則改採「分校檢疫」及「三軍合訓」等2階段。

國防部表示，第一階段3周，於7月12日至7月30日，分別於各校實施調適教育、通識暨愛國教育課程；第二階段4周，7月31日至8月27日將移至陸軍官校合訓，以基本軍事訓練實務課程為主。

國防部強調，各階段接訓學校，均會遵照中央及國防部疫情指揮中心的防疫指導，妥慎做好各項防疫措施，確保人員健康。