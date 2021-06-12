國際油價去年破天荒跌到負數，最慘殺到負40美元，近期一路攀升至70美元，有分析師預期，隨著疫情減緩、經濟復甦，油價可能漲到100美元，高油價雖然有利於石油產業，但同時會導致通貨緊縮，並對全球整體經濟造成衝擊。

MarketWatch報導，Amundi US 高收益債券聯席主管Andrew Feltus表示，去年爆發首波新冠疫情使得原油需求崩壞，加上兩大巨頭沙特阿拉伯和俄羅斯發動油市削價競爭，導致去(2020)年原油期貨暴跌到負值，當時有很多企業撐不下去而倒閉。

由於疫情嚴重逼得歐美鎖國封城，有一段時間原油需求遭受壓抑，促使該產業借貸成本飆升，能源公司高層將這次教訓銘記在心，決策也更加謹慎。但分析師質疑，能源公司這種「良好」行為能持續多久，若油價突破每桶 100 美元是否也能保持如此心態。

Feltus表示，「50 美元油價是我們樂見的，70美元相當多汁誘人，若到了100美元，大家會在達拉斯的街頭跳舞。」

周五（11日）7月WTI原油期貨價格上漲62美分或近 0.9%，每桶收70.91美元，為2018年10月以來最高，本周上漲近 1.9%，連續第3周收高。

而國際能源署（IEA）預測，全球石油需求到明年底將恢復到新冠疫情大流行之前的水準，預計到2022 年底，石油需求將達到每天 1.006 億桶，意指業者將提高產量以滿足市場需求。

GW&K Investment 投資組合經理 Steve Repoff 表示，石油供需還受到一些因素影響，包括投資者和拜登政府越來越關注更環保永續的做法，以及美國鑽井平台數量一直徘徊在疫情前一半水準。此外，美國廣泛接種疫苗，經濟大規模重啟，後疫情時代出遊，石油需求和價格也變得昂貴。

Repoff 表示，現在這些能源公司還能展現出資本紀律， 但過去可是缺乏守資本紀律而臭名昭彰的產業，「如果石油需求真的回復到每天1億桶，我覺得是不祥的預兆。」他說，目前還不確定美國生產商是否會提高產量。

Repoff指出，高油價雖然有利於石油產業，但同時會導致通貨緊縮，將此套用到更廣泛的經濟面，油價上漲就是對企業和消費者加稅，在整個系統層面最終會導致通貨緊縮。