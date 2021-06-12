張鈞甯人美心美，日前才捐助防水高筒鞋套及防水隔離衣等物資，希望能為台灣一線醫護人員盡點綿薄之力，人在大陸的她，今（12日）更繼續她的忙碌行程，以一襲深V開到肚臍眼的黑色褲裝現身微博電影之夜紅毯，現場還大方分享她的瘦身秘訣。

張鈞甯今年3月出席代言記者會，明顯消瘦的紙片人身材引關注，讓當時為了新片保密的她有苦難言，只好以「不得已的苦衷」代過。然而她今日以一身超深V黑色褲裝出席紅毯活動，大曬其運動有成的好身材。

張鈞甯被讚高級性感美。(取自微博)

而且張鈞甯這身服裝不僅胸前大開讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，側身更是驚喜連連，挖空設計微露渾圓側乳，令網友看了驚豔不已，留言讚爆「今天真的美炸」、「這才是真正高級的性感」、「今天這性感風，絕了」。

身材纖細的張鈞甯，側身小露有料身材。(取自張鈞甯工作室微博、微博)

歐陽娜娜今日則以公主風造型走紅毯。(取自微博電影之夜微博)

其實張鈞甯紅毯受訪時，也不意外地被問到保養祕訣，她笑說自己真的很愛運動，所以大家都說她有個老靈魂，對艾灸、怎麼吃才健康特別有興趣。張鈞甯經常被問到要怎麼瘦身，對此她表示就是要瘦得健康，運動加上吃得均衡，更透露最近有新片即將開拍，合作演員讓她相當期待，但因有保密合約不能透露太多。