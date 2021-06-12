嘉義縣朴子國中今年會考成績亮眼，每3人就有1人可上嘉中嘉女。（朴子國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子國中今年會考成績亮眼，每3人就有1人可上嘉中嘉女。（朴子國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子國中今年會考成績亮眼，榜首王惠如得到5A（10＋）的好成績。（朴子國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子國中今年會考成績亮眼，不但榜首王惠如得到5A（10＋）的好成績，達5A以上學生12位，更有6人作文得到滿級分，換算全校達嘉義高中和嘉義女中錄取標準74人，等於每3人就有1人可上嘉中嘉女，加上首批體育班、美術班學生畢業，是50年來第一次又有男同學自朴中畢業，對朴中而言，今年是個特別的一年。

朴中表示，本屆國三畢業生達5A以上學生12位，國、英、數、社、自各科達A＋＋學生計40人次，達A以上學生更多達214人次，其中王惠如得到5A(10＋)，教務主任莊曜旭指出，王惠如是新住民子女，課業學習自動自發，還會不吝於指導同學。

學務主任林茂誠說，除了王蕙如，其他得5A的學生吳京媛、侯雅云、莊媗宇、陳晏于、張育瑄、李宜芹、蕭雅心、陳彥秀、陳星妤等，都是學校樂旗隊的成員，她們為學校奪得縣賽第一，並取得全國賽代表權，可說是會讀書又積極參與社團活動的好學生，大家在會考前由導師戴惠萍陪伴晚自習，每每天黑還捨不得離開學校，相當認真。

許妍真、王鼎欣是朴中第一屆美術班畢業生，兩人從小熱愛藝術，是各項美術比賽的常勝軍，即使會考在即，依舊趕著畫畫、忙畢業畫展，很多作品都是犧牲午休或熬夜趕工得來，導師陳嘉惠老師說，許妍真、王鼎欣在學科表現十分積極，她們的父母對孩子的興趣與學習，更是無條件支持與陪伴。

這次朴中會考表現，以作文最為突出，五級分以上有89位，達畢業人數38％，三年級導師，也是國文科老師吳雅琳說，學校系統性推動寫作教學，是這次會考作文成績優異主因，包括每週一文、交換班級書箱、圖書室書籍閱讀等活動規畫，課堂上利用新聞照片、時事討論，讓學生寫出事件的省思與警惕，加強學生敘述及闡發哲理的連結，或是讓學生上台分享故事內容等，藉以訓練口語表達，培養文意組織、鍛鍊情感的能力。

家長會姚奕丞對於今年國三畢業生會考成績表現，感到欣慰，直說這些都是師生3年來努力辛勤耕耘的成果，並指及，專門招收女學生的朴中，創校以來首度成立體育班及美術班，隨專班學生畢業，寫下時隔50年來又有男同學自朴中畢業的紀錄，讓今年畢業生表現特別有亮點。