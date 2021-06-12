彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 18:362021/06/12 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真） 彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真） 彰化縣衛生局12日公布最新足跡，彰化市中正路的的全聯福利中心再度被入列，王惠美強調，公布足跡不是要獵巫，只是提醒在時間點內有重疊，要多留心健康自主管理。 最新公布足跡，包含中正路全聯福利中心、曉陽路的麥當勞，平和十四街的全家便利商店、長安街的東南亞食品販賣點等。還有溪湖鎮全國超市和全聯也都入列。 新光櫃姐染疫今自主閉館 中港店3日內6800人曾進館消費 泡麵囤物首選 國產老牌銷量激增 #彰化 #足跡 #全聯 #確診 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 忍不適持續上工成傳染源 花蓮水泥工親友10人染疫 16:022021/06/12 生活 北部建商砸8.88億前進七期 04:102021/06/12 財經要聞 南投衛生局加強社區篩檢 6家指定採檢醫院 09:052021/06/12 生活 桃園水資源循環再利用 08:302021/06/12 財經 彰化＋7 醫院群聚再增1例 04:102021/06/12 地方新聞 東吳大學北投宿舍1學生確診 74名師生送快篩全陰性 16:342021/06/12 生活 防疫情蔓延 南投原鄉部落自設檢查站 04:102021/06/12 地方新聞 六輕2人染疫 感染源不明 04:102021/06/12 地方新聞 全無英國株數據 學者批搞錯敵人 04:102021/06/12 焦點要聞 搶打亂象多 AZ預約秒殺 肺鏈疫苗也缺貨 04:102021/06/12 生活新聞 7.8億元改善三爺溪水質 拚重現水清魚現 10:502021/06/12 寶島 生活熱門新聞 宜大女教授睡夢中猝死 學生不捨湧臉書悼念 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 勞保局E化系統再精進 符合資格再登錄生活補貼 - 生活 侯友宜視察中和區市場、賣場 籲分流採買、一次購足 - 生活 端午連假首日 台南返鄉民眾1人快篩陽性 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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