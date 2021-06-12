彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局12日公布最新足跡，彰化市中正路的的全聯福利中心再度被入列，王惠美強調，公布足跡不是要獵巫，只是提醒在時間點內有重疊，要多留心健康自主管理。

最新公布足跡，包含中正路全聯福利中心、曉陽路的麥當勞，平和十四街的全家便利商店、長安街的東南亞食品販賣點等。還有溪湖鎮全國超市和全聯也都入列。