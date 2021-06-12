桃園市疫苗擴大接種專案將於15日開打，屆時除復興區外，將於各區25所學校設置接種站，有學校反應，教育局11日才函文此事，碰上端午三天連假準備作業時間太過於倉促，疾呼市府應該要有配套措施，不要讓配合學校有人潮群聚及防疫安全的疑慮。

桃園教育產業工會理事長熊書顯指出，桃園市15日疫苗就要開打，但是學校在11日晚間才接到公文，中間卡了3天端午連假，各校根本來不及因應準備，況且現在還在學期期間，縱使遠距教學還是有少部分學生到校上課，也有老師在校內做線上教學，屆時作為接種站校內勢必會有人潮，相關配套及學校防疫設備是否足以因應，都將成為問題。

市議員黃敬平說，來打疫苗民眾有可能是無症狀感染者，群聚打針對於學校行政人員而言是不小壓力，況且現在是遠距教學，是否有足夠人力及防護裝備等都是問題。

教育局解釋，市府與衛生局、各區公所考量符合疫苗接種人口數及交通便利性，盤點出54所學校可做疫苗接種場地，配合分配到的疫苗數量，第一波共25校將在15至17日共三天設為疫苗接種站，學校只是場地借用，提供桌椅、紅龍等設備即可，教職員校長、主任、校護適時可提供協助，一般教師則不用。

市議員黃敬平說，來打疫苗民眾有可能是無症狀感染者，群聚打針對於學校行政人員而言是不小壓力，況且現在是遠距教學，是否有足夠人力應付還有防護裝備等都是問題。