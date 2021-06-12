對於衛福部長陳時中在立法院表示，去年AZ公司找台灣代工生產疫苗3億劑，因為有困難所以破局；另一原因是「有人不太喜歡」。前民進黨立委林濁水質疑，那個人到底是誰？且聯亞都說，明年產量可以達到5億到8億劑，台灣卻沒辦法幫AZ生產3億劑？

衛福部長陳時中10日在立院答詢時證實，去年AZ公司找台灣代工生產疫苗，但因兩個原因破局，一是我方希望幫忙1億劑，但對方要求3億劑，所以有困難；另一則是「有人不太喜歡」。

對此，前民進黨立委林濁水在臉書質疑，聯亞說，「到年底我們大概就有1.2億劑左右的產能，明年的話希望能夠做到5～8億。」這真奇怪，明年聯亞可以都可製造到5～8億劑了，陳時中為什麼說代工3億AZ台灣沒有能量只願做1億，以致於破局，然後現在疫苗缺到恐怖？

陳時中又說有人不太喜歡替AZ代工，林濁水也想問，為什麼這個人可以把陳時中都擋下來？