七大工業國組織（G7）高峰會11日在英格蘭康瓦爾登場，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）也現身與7國和歐盟領袖合影，並在對話一度停止時用一句話炒熱氣氛，讓她的幽默語錄再添一筆。

當女王和9名G7和歐盟領袖依社交安全距離站定與坐定、接受媒體拍照時，對話一度中斷，現場氣氛顯得有些尷尬；這時伊麗莎白二世冷不妨說了一句：「你們是不是應該要看起來很開心？」瞬間逗笑全場，英國首相強生則笑著回答：「雖然擺出這副表情，但我們其實很開心。」

本次出席峰會的成員包括強生、法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、加拿大總理杜魯道，日本首相菅義偉、義大利總理德拉吉、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟主席范德賴恩，以及首度以元首身分出訪的美國總統拜登。《丹佛郵報》（Denver Post）指出，他已是第13名與伊麗莎白二世見面的美國總統。

根據報導，伊麗莎白二世先前與其他美國總統見面時，也曾「妙語如珠」緩解緊張氣氛。如她在2007年訪問美國時，時任總統小布希不慎口誤，差點說伊麗莎白二世曾於1776年（美國開國年分）協助美國慶祝開國200周年；稍後伊麗莎白二世在晚宴上開玩笑地說：「當我邀請大家舉杯敬酒時，我在想是不是該以『當我1776年在這裡的時候』當作開頭。」

而在伊麗莎白二世1991年訪問美國時，由於時任總統老布希身高比她高得多，在負責現場事務的官員忘記調整講台下，當伊麗莎白二世上台演講時，觀眾幾乎只能看見她的帽子；不過她稍後在美國國會發表演說時淡化此一失禮行為，幽默地說：「希望你們今天能從自己的位置看見我。」