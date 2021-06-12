國內疫情嚴峻，華南銀行今日表示，位於信義區松仁路的總行大樓2名內勤員工確診新型冠狀肺炎(Covid-19)，為保障客戶及員工健康安全，華南銀行已請專業清潔公司進行全面清消，並加強各樓層公共區域包括電梯、安全梯、茶水間、洗手間等各處消毒除菌。

華南銀行立即通知確診同仁的同辦公區域同仁進行自我健康監測，並請利用此次端午假日期間前往就近的醫療院所或快篩站完成快篩及PCR檢測，以爭取時效，相關費用皆由行方支付。

華南銀行亦即刻連繫台北市衛生局及各醫療院所洽談企業快篩方案，將針對在總行大樓工作的所有員工進行全面篩檢，並同步通知大樓所有單位人員，包含華南金控、銀行、大樓承租戶、保全人員，及其他外包廠商等，籲請全體務必加強防疫工作，避免疫情擴散，希望齊力渡過疫情難關。

累計至今，華銀南勢角分行、中崙分行都有員工確診，再爆總行員工確診，金融業的疫情雪上加霜。