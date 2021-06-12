屏東縣獲補的2萬9000劑疫苗，預計15日開打，而縣府雖有造冊施打名單，但強調施打對象是以「居住地」為主，所以戶籍不在屏東縣、但住在屏東縣且符合資格的民眾，可至所在地的衛生所施打，而屏東鄉親請等候通知前往施打。

屏東縣長潘孟安指出，滿85歲以上長者列為首批15日施打，而第2批為80至84歲的長者、約1萬9000人，預計18到20日施打，至於79至75歲及65歲以上的原住民約2萬7000人，將視中央撥補狀況通知施打日期。

「75歲以上的長輩一定打得到！」他說，縣府是為避免擁擠或慌亂，所以採取分批分流方式施打，並一律由鄉鎮市公所村里幹事、村里長通知施打地點及時間，或民眾可至縣府官網「疫苗施打站專區」查詢，切勿心急貿然闖入影響施打秩序。

此外，縣府為避免人潮流動，強調疫苗注射是以實際居住在屏東縣的民眾為主，可以跨鄉鎮及跨縣市，換言之，若戶籍不在屏東縣，但住在屏東縣的民眾可以洽所在地的衛生所施打。

潘孟安強調，縣府獲中央撥補的2萬9000劑疫苗，除了醫事、第一線防疫人員、長照及社福機構的照顧及被照顧者、洗腎患者，都已經造冊並排定注射的醫療院所外，人數最多的是符合資格的長者，必須要有妥適的安排，才不會讓長者不安。

縣府表示，15日起除48處中大型注射地點同步啟動外，未來也將視中央疫苗撥補數量，陸續開放已備妥的10個速打站與合約診所，請鄉親稍安勿躁，縣府會盡全力爭取疫苗，讓符合資格的鄉親安心接種。