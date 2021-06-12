甄子丹與謝霆鋒主演的動作港片《怒火》11日晚間登上第24屆上海國際電影節金爵盛典，他們盛裝出席，一紅一黑有如電影中正邪2方，是全場矚目焦點。目前全球疫情仍嚴峻，電影產業愛到不少衝擊，甄子丹有感而發：「這疫情帶給全世界的傷害，所有人都深深地被影響到了，但從積極和樂觀的方向往前看，我們會更加珍惜家人和朋友的時間，是一種福氣，因為生命是可貴脆弱的。」謝霆鋒覺得在疫情下仍能舉辦電影活動，表示相當欣慰：「在疫情之下來到電影節，大家自然會更加謹慎與小心，希望人人做足防疫措施，社會可以回復正常運作。」

《怒火》是殿堂級動作導演陳木勝的遺作，被問起對導演的懷念，甄子丹說：「與陳導演合作拍攝電視劇《精武門》開始熟識，他也看過我演的電影《追龍》，導演說非常喜歡我的演出，我們便開始談再度合作，一開始是在墨西哥拍攝的計畫，但由於種種原因下變成現在的《怒火》；在導演生前，我們每天都在聊拍電影的事情，到他離開後接手的每一刻片段，我都印象非常深刻。」甄子丹也說：「希望觀眾欣賞《怒火》時，也留意香港的警匪片，仍然是香港電影的皇牌！」

謝霆鋒與陳木勝導演同樣相交多年，彼此存在百份百信任，這次為陳導演遺作《怒火》出席上海國際電影節登場，想必百般滋味在心頭，他說：「我一直希望找到一部讓自己有衝勁接拍的香港動作電影，當收到陳木勝導演的電話，我就知道這個時候來了！已經許多年沒有像《怒火》這種帶有濃厚香港味道的動作電影出現，加上我與導演多年來所建立的信任，每一次他找我，一定是有大膽的角色讓我嘗試，所以這次確實機會難得，更可說是意義重大！」出現電影節動是否有勾起與導演的點滴回憶？謝霆鋒說：「要說與導演的經歷，一時間實在說不完，只能說，他是一位真正的紳士導演，在電影圈彌足珍貴！」電影預計8月上映。