本土疫情肆虐，全台進入三級警戒，為避免八大行業成為防疫破口，高雄警方祭鐵腕斷開「人與人的連結」，無奈依舊有色情業提供「外送茶」、「行動茶車」 服務，而且車上準備近百個保險套供客人挑選，讓警方直搖頭，大嘆「要錢不要命」。

根據高市刑大指出，近日又有色情業者在網路上招攬尋芳客，並透過LINE聯繫援交相關資訊，因此員警特地喬裝成嫖客，順利於鳳山某旅館將28歲曾姓女子現場逮捕，其他員警則埋伏在旅館外，同步逮捕人在車上的53歲黃姓馬伕。

不過讓警方最訝異的是，車上還有一位在車上待命31歲王姓應召妹，她好比機動小組，凡客人CALL IN便可立即上工，「行動茶車」上甚至備有近百個保險套給客人挑選。

另新興警分局也於大同路某出租套房裡，查獲41歲施姓賣淫女子，當場扣押44枚保險套及1瓶KY潤滑液，訊後施女坦承疫情期間，在出租套房處從事全套性交易，每次2500元，因此全案依違反社會秩序維護法偵辦，並函送衛生局裁罰。

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