周興哲今年往大銀幕發展，挑戰電影演出。（華映提供）

《我吃了那男孩一整年的早餐》劇組5月順利拍攝完畢。（華映提供）

Croter設計的《我吃了那男孩一整年的早餐》超前導海報。（華映提供）

周興哲本月初被爆與趙岱新復合，引起熱議。不過由於疫情關係，他最近也常上線直播與粉絲聊天，一度與曾傳緋聞的林映唯（小美）同框也不以為意。他11日也十分忙碌，一下與主演的電影《我吃了那男孩一整年的早餐》演員們直播宣傳，隨後也與14年沒見的老朋友雲端相聚。至於女友趙岱新同時間更與小美等人同框聊天，2人互動熱絡，似乎不介意昔日緋聞。

周興哲與李沐、林鶴軒（大鶴）、宋柏緯、婁峻碩及何思靜上月演出的《早餐》順利殺青，這回線上群聚全程笑聲不斷。其中李沐的新造型被大家不斷討論，頻被周興哲虧：「我以為是造型耶，結果是自己剪的喔？是為了要擋住你的八字眉嘛？完了你今天不用工作了啦。」

李沐忙著解釋：「我是前1天待在家裡太無聊，突然好想剪短髮喔，但突然剪短一定會被罵，而且我也不敢，所以就想說剪瀏海就好。我上網看10分鐘的教學影片，但我只用了3分鐘就剪好！」不過她的空氣瀏海在直播時大分岔，讓她全場一直整理頭髮，在意到不行。

他們不約而同地穿上自己國、高中制服，尤其周興哲的西裝造型被粉絲直誇帥氣。由於疫情關係沒能辦殺青酒，他們也趁這個機會線上舉杯慶祝，直播最高瞬間吸引了萬人觀看，影迷狂送「愛心」讓影片頻當機，就連近日的直播常客柯震東也在底下留言，幫忙打片表示「期待上映」。

扮演吉他社社長的宋柏緯在直播時，拿吉他秀了一段近期練習的旋律，周興哲也用吉他自彈自唱，即興發揮一段，讓粉絲直呼好聽。更特別的是，周興哲、李沐和婁峻碩一度都秀出家中的狗狗，除了人聚也安排線上狗聚，畫面非常可愛。

直播的同時，他們也公佈了邀請知名插畫家繪製的電影超前導海報，包括以天真浪漫風格詮飾現實人生的Croter，擅長將生活中的小驚喜放入作品中的羅寗與黃鼠狼 Ning＆Weasel，將傳統充滿吉祥祝福的圖文融合於創作中的吉文考古，還有以略微中二的風格創作療癒暖心畫風的腋毛人和用幽默童趣的手繪線條創作的BaNAna 阿蕉，五位創作者風格各異，海報作品也充滿獨特的創意。電影預計2022年上映。