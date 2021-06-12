疫情暴發至今1個月，人民團體無法進行實體交接、慶祝等活動，卻透過視訊軟體、LINE群組的強大號召力募款，協助嘉義市政府完成多項防疫工作。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情暴發至今1個月，人民團體無法進行實體交接、慶祝等活動，卻透過視訊軟體、LINE群組的強大號召力募款，協助嘉義市政府完成多項防疫工作。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠今12日透過直播，稱讚國際社團發揮超高動員力，宅在家也能做公益。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠今12日透過直播，稱讚國際社團發揮超高動員力，宅在家也能做公益。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情爆發至今1個月，人民團體無法進行實體交接、慶祝等活動，卻透過視訊軟體、LINE群組的強大號召力募款，協助嘉義市政府完成多項防疫工作，包括國際獅子會300-D1區嘉義地區獅友就捐240萬元，捐正壓採撿亭等物資給嘉義市，嘉義市國際崇她社為響應「醫護中繼站」計畫募款30萬元，嘉義市長黃敏惠今12日透過直播，稱讚國際社團發揮超高動員力，宅在家也能做公益。

國際獅子會慣例是7月1日新會長上任，5、6月原本是交接典禮熱門時間，通常也會利用交接典禮頒贈社會服務金給受贈單位，今年雖因疫情影響無法辦理交接，但國際獅子會300-D1區嘉義地區獅友仍透過網路和社群軟體號召，在一個星期內募集到200萬元，協助地方政府進行防疫工作，包括嘉義市除獲贈2座正壓採撿亭，增加檢疫量能與舒適度外，也獲贈防疫面罩和護目鏡，日前獅友們再捐贈40萬，提供市府統籌購買、調配防疫物資。

負責統籌本次募集工作的嘉義獅子會會長蘇名雄強調，從討論到費用的收齊全部「零群聚」，指大家透過網路群組討論，嘉義地區17個分會各自向獅友號召募款，款項也一律用匯款方式處理，為防疫做了相當好的示範。

嘉義市國際崇她社原預計6月6日舉辦交接典禮，因疫情取消。新任社長蔡青蓉看到市府補助第一線醫護及高風險染疫人員的「醫護中繼站」計畫，深受感動，決定號召社姊一同參與，短短在半小時內，就透過LINE群組募集到30萬元贊助本計畫，甚至還有沒有捐到錢的社姊預約下一次的捐款要排在第一順位。

黃敏惠在直播中再次表達感謝，表示在這一波疫情當中，收到許多民間單位、企業或個人的物資捐贈或捐款，這就是嘉義市熱情熱心、正派善良的力量，宅在家也可以做公益。