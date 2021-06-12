台灣本土疫情大爆發，確診死亡人數已達411人，指揮中心也不斷遭受質疑沒有超前部署、疫苗買太少，對此指揮官陳時中今天反嗆「都是事後諸葛居多」，引發網友不滿群起攻之。

儘管日本贈與我方124萬劑AZ疫苗，但數量依舊遠遠不足需求，飽受質疑的陳時中今天在疫情記者會上全面反擊，表示去年採購疫苗時，連成效與能否認證都是未知數，談判自然趨於保守。

陳時中說，疫情嚴重時，大家覺得量多都能處理，但跟去年狀況無法相比，要衡量各種可能性，多方投資對於台灣防疫政策會安全得多，他表示，所謂的買太多或是買太少，「都是事後諸葛居多」。

消息傳至PTT後，八卦版鄉民火大怒批：「多方投資，所以疫苗呢」、「那不就代表超前部署都是謊話」、「說多方投資，結果沒有一批成功的，全都靠別人送」、「多方投資指的是高端和聯亞嗎」、「去年全世界大家都在下訂單，就你不買」、「他到底在說什麼」、「看看新加坡，人家都打完第一輪了」、「不是2000萬一個基數？你硬要買505萬」、「林全覺得難過」、「說多方投資又說要保守，自己不覺得矛盾？」。