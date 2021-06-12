《地下弒》海報。（海鵬影業提供）

國片再傳好消息！台灣導演賴孟傑12日剛以新片《地下弒》企劃案獲選義大利烏迪內遠東國際影展創投，也是入選10個企劃案中的唯一台灣導演，將與來自美國、日本、法國、義大利、香港、大陸、馬來西亞及新加坡等企劃案爭大獎。入選烏迪內遠東國際影展創投讓他喜出望外，直說能以驚悚類型片入選，讓他感覺很不可思議。

《地下弒》是導演賴孟傑的最新驚悚發想，劇情描述來自菲律賓、越南、印尼等不同國家的4個外籍男女移工，因緣際會一起非法居住在雇主的地下室，卻因為其中1名女移工年輕美貌、引發另2名男性移工覬覦，進而引發桃色糾紛以及一連串風暴。導演賴孟傑曾擔任王家衛電影《擺渡人》執行導演，他曾以《陪你很久很久》榮獲金馬獎改編劇本提名，近作《親愛的殺手》剛提名本屆台北電影獎最佳男配角獎。

導演賴孟傑表示，該片劇情驚悚，卻是一個真實發生在台灣、非常在地的故事。他是在偶然之間聽到、大感匪夷所思，於是和編劇張世嫺合力創作劇本，由海鵬影業有限公司、無垠有限公司聯合製作，預計明年進行拍攝。有趣的是，該片依企劃預計70％故事都在地下室發生，由於所有拍攝都將在台灣進行，但目前因疫情肆虐，讓賴孟傑在跨國選角上傷透了腦筋。

該片去年入選金馬創投，曾被評審盛讚「用類型片元素包裝移工題材，很具創意」，並獲韓國富川國際奇幻影展（BIFAN）富川奇幻影展策展人南宗錫大力激賞。這次入選義大利烏迪內遠東國際影展創投，對該片又是一劑強心針。第23屆烏迪內遠東國際影展創投，將自6月24日展開。