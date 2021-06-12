《與象同行》揭露利維森伍德中與象同行間發生的驚奇故事。（動物星球頻道提供）

動物星球頻道全新系列《與象同行》，主持人利維森伍德親自徒步跟著一群非洲象展開每年一度1000公里遷徒的旅程。他是史上第一位以徒步方式，歷經9個月穿越6840公里走完尼羅河的人，現在他要踏上嶄新探險之旅，拋開指南針或地圖，直接由大象帶路，親身體驗波札那的自然奇景，見證世界規模最大的象群遷徙，並了解遷移原因及過程。

非洲象是地球上最大的陸地動物，曾經有好幾百萬隻大象在非洲活動，現在卻剩不到45萬隻。利維森的冒險起點「波札那」位在非洲南部，坐落在喀拉哈里沙漠中央，全球三分之一的非洲象都住在這裡；為了象牙，盜獵者每年都奪走兩萬頭非洲象的性命，非法象牙的國際貿易產值，每年更高達200億美元，比波札那的國內生產毛額還高。除了非法盜獵，波札那的人口在過去35年翻倍成長，人類入侵了大象的地盤，大象的棲地被破壞也衍生出許多人象衝突，害得牠們快要絕種，這令利維森意識到自己必須為拯救大象而採取行動。

從尋找象群，到徒步跟著他們行走，沿途危機重重，還有許多掠食者虎視眈眈地看著他們，不過也同時可看到許多象群裡溫馨的互動畫面及大象家族間彼此深厚的情誼，同時也能感受到他們來自掠食者跟盜獵者的威脅。利維森說：「能夠與非洲最具代表性的動物如此親近，深入認識了解牠們的行為、族群結構、心理，以及牠們以家庭為主導的一些思考和運作模式，真是一趟非同凡響的旅程。」《與象同行》將於6月14日起每週一晚間9點於動物星球頻道播出，揭露這1000多公里路途中與象同行間發生的驚奇故事。