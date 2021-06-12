伊達邵年輕人於日月潭纜車站及伊達邵公廁雙入口設立「伊達邵部落自主檢查站」，對進入部落進行體溫量測及確保落實實名制。（立委馬文君服務處提供／陳世宗南投傳真）

本土疫情持續嚴峻，全台三級警戒到6／28日，伊達邵年輕人於日月潭纜車站及伊達邵公廁雙入口設立「伊達邵部落自主檢查站」，對進入部落進行體溫量測及確保落實實名制；並柔性勸導遊客非必要不要急著進入部落，服務處特捐贈自製的防護罩慰勞伊達邵崗哨人員，確保檢查哨人員安全。

南投觀光業者指出，往年端午節連假南投縣清境、溪頭、日月潭等，都是遊客如織、車水馬龍，今年端午節卻是遊客稀稀落落、門可羅雀；旅宿商店加強自主管理停止營業，避免遊客進入部落景點，伊達邵、水社商圈如同空城。

伊達邵居民說，社區與鄉公所合作在聚落兩端出入口設防疫站，配合防疫三級警戒，從端午連假持續到6月28日，端午連假第1天，雖然遊客比假前有多一些，大都配合管制措施；但願意接受勸導離開景區的並不多，很多都是到山上繞一繞才離開。

立委馬文君服務處說，伊達邵年輕人於日月潭纜車站及伊達邵公廁雙入口設立「伊達邵部落自主檢查站」，對進入部落進行體溫量測及確保落實實名制；並柔性勸導遊客非必要不要急著進入部落，服務處特捐贈自製的防護罩慰勞伊達邵崗哨人員，確保檢查哨人員安全。