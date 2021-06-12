針對疫情延燒民眾採購民生物資問題，雲林縣府繼蔬菜箱、防疫專區、雲林Can Help 3.0後，12日再推出縣內企業團購組合，整合縣內各種農漁畜產品，提供企業員工優惠團購，免出門，免排隊，不群聚，零風險，吃在地，產地直供價格最優惠，自煮最健康。

近期疫情持續延燒，為減少民眾外出感染風險，許多縣市已針對市場進行分流管制。為提供民眾採買需求，雲林縣府農業處整合縣內農民團體及廠商，推出縣內企業團購組合，新鮮蔬菜、米、麵、蔬果汁、雞、鴨、魚、鵝、豬肉及水產品應有盡有。

縣農業處長吳芳銘表示，此次推出的企業團購組合，包括「斗南鎮農會」蔬菜箱及月光米組合；豬肉產品部分，「陞煇食品」的最強豬肉防疫箱、「台全牧場」雲林良品防疫箱生鮮組合及調理組合；禽肉產品有「元進莊」2款防疫組合、「立瑞畜產」2款雲嶺居家防疫箱組合，以及「廣兆食品」鵝大人組合。

「雲林區漁會」推出防疫海鮮禮盒、「武正水產」魚蝦水產組合及澎湃海鮮組合，另外還有「源順食品」的乾拌麵組合及沖泡即食組合，「中華民國農會」的國產鮮乳、「活力東勢」的活力舞彩胡蘿蔔汁組合，讓民眾吃得飽吃得好，免出門，免排隊，不群聚，零風險。

另外針對端午節，林內鄉農會結合在地鳳梨推出「金旺來」五穀肉粽，在家不用出門，就能吃到養生又好吃的鳳梨五穀肉粽。「糧莘庇護農場」也推出糧莘紅藜吃健康組合，價格優惠又能幫助身障朋友度過疫情難關。