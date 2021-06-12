拳擊，1904年奧運會將它列為正式比賽項目，但是在第五屆奧運會中，因為瑞典法律禁止拳擊這項運動，所以拳擊比賽消失在奧運會項目中。直到1920年才恢復拳擊比賽，到2004年，奧運會中的拳擊比賽級別增加到11個。

這次東京奧運中華隊一口氣進帳4張拳擊奧運門票，分別是陳念琴、林郁婷、黃筱雯與吳詩儀，他們在去年3月亞太區資格賽把握住機會，其中林郁婷曾在2018年雅加達亞運拿下銅牌，再斬獲世錦賽金牌，接著陸續拿下亞錦賽和全大運金牌。

陳念琴於2018年在世錦賽摘金，曾參加里約奧運的她是中華隊首位取得東京奧運門票的拳擊選手，黃筱雯在女子51公斤級、吳詩儀在女子60公斤級分別打敗對手拿下最後兩席奧運入場券，目前他們在國訓中心備戰，陳念琴直言大陸谷紅、土耳其蘇曼尼(Busenaz Sürmeneli)是目前最大假想敵。

而這次2020東京奧運拳擊賽場會更落實男女平等，男子、女子比賽量級各分別為8個和5個，也增加比賽的可看性。在奧運歷史上美國與古巴可說是拳擊強國，兩個國家合計贏得的奧運獎牌非常多，當中也有許多選手在職業賽場取得偉大成就。

但隨著女子拳擊在全世界發展，2012年倫敦奧運和2016年里約奧運會上出現許多爭取獎牌新面孔，包括大陸、印度等，實力也不容小覷。另外奧運與一般拳擊賽不同的是，在奧運中即使對手沒被擊倒裁判也能判定KO，例如被對方攻擊多次注意力變模糊，身體無法繼續比賽就能依此辦理。本次東京奧運拳擊賽將在東京兩國國技館舉行，一直從7月24日比到8月8日。