台中市北屯區家族群聚感染案有多人確診，其中，李姓老夫婦兩人都確診。繼李老先生6月2日死亡，他的太太12日也傳出不治噩耗，由於全家多人確診隔離中，均沒能見父母最後一面，市議員曾朝榮已出面協助料理後事。

市議員曾朝榮表示，李姓老夫婦平時務農，是純樸的農家，與3子3媳合住，去年獲金婚表揚，一家和樂融融，沒想到全家多人染疫，3子3媳也因確診隔離。日前看到李姓老先生往生，只能透過民政單位協助女兒處理喪葬事宜，未料，這對夫妻相隔十天病逝，令人心酸、不捨。

市議員曾朝榮出面協助家屬處理後事。（市議員曾朝榮服務處提供）

曾朝榮指出，李老先生住院期間，他的太太每天坐輪椅探視丈夫，當李老先生病情急轉直下，院方緊急推老婦人去看老先生，李太太傷心婉拒了最後的探視，她難過說：「不要再見了，我怕看了更難過，沒有辦法承受！」令人鼻酸。

曾朝榮說，他與李家二兒子與大女兒取得聯繫，由於李老先生夫婦鶼鰈情深，扶持至愛，家屬希望協助將他們的的「塔位」放置一起，讓他們繼續相互陪伴。

曾朝榮指出，短短兩週期間，李姓夫妻因感染確診，相繼過世，家屬悲痛、哀傷萬分，充滿不安全感，曾朝榮希望市府提供相關心理諮商師，協助輔導，讓他們一家人早日走出陰霾。除外，他也呼籲社會各界秉持同理心，繼續關懷家屬，用包容的心，給家屬溫暖，陪伴度過低潮。

為讓確診往生者的孝家眷在隔離中能安心照顧健康，不必擔心緊急的喪葬事宜，曾朝榮日前偕同民間團體共同捐了60萬元，給「台中市政府衛生局保管金專戶」作為協助「確診者往生」喪葬等相關費用，希望民政局與生命禮儀管理處能夠結合民間善心團體的力量，制定標準的S0P協助處理流程，不論是棺木，骨灰罈，甚至塔位的暫時提供服務等，讓家屬安心度過疫情。