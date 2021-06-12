全球挖礦風潮發燒，人們對虛擬貨幣犯罪行為疑慮猶在，理由是其匿名的特性可能會遭人利用在非法交易上，但近日有專家藉美國最大輸油管線商殖民管線（Colonial Pipeline）遭駭客勒贖一事，指最終仍將已經支付的比特幣追討回來，「事實上，比特幣很難被用於犯罪」。

美國最大輸油管線業者殖民管線先前遭網路攻擊，管線電腦系統慘遭癱瘓，美東地區管線斷公6天，因此被迫支付75枚比特幣的贖金，當時價值約440萬美元，而後美國政府從駭客錢包追討回64枚比特幣，但由於近期比特幣價格震盪甚鉅，64枚比特幣價格僅值230萬美元。

《財經雅虎》報導，虛擬貨幣基金管理公司Bitwise Asset Management聯合創辦人兼執行長霍斯利（Hunter Horsley）認為，經由此事可以發現，事實上比特幣並不利於犯罪行為，在獲得贖金後沒多久，就被聯邦調查局（FBI）追討回這些資產。

由於僅上述事件仍不足以證明比特幣不利於犯罪，霍斯利援引區塊鏈研究機構Chainalysis報告，報告內容顯示，網路犯罪在勒贖軟體中，使用比特幣的情況正大幅下降；實際上，在2019年至2020年間，比特幣在非法交易或犯罪行為中的使用率下降了近80%，「因此我反而認為罪犯越來越聰明，不去使用虛擬貨幣這類非常糟糕的犯罪工具」。

談及美國政府加大對虛擬貨幣的監管力道，霍斯利舉雙手贊成，「我認為政府在這領域做了非常正確的事情」，殖民管線的事件中，選擇使用虛擬貨幣支付，並在短時間內追回這筆資產；從數據中可以發現，雖然網路攻擊事件層出不窮，但虛擬貨幣的非法交易反而在下降，監管機構和執法部門在監管虛擬貨幣領域非常有效率。

事實上，在2019年以前，虛擬貨幣詐欺事件持續激增，致力於協助金融機構和虛擬貨幣交易平台打擊洗錢的公司CipherTrace報告指出，2018上半年有價值約7.61億美元的虛擬貨幣從交易所遭竊，年增300%。

CipherTrace金融調查教育副總裁Pamela Clegg指出，情況到2021年漸漸好轉，但她也強調，「並非每一筆加密交易都是透明的」，執法部門也正積極訓練調查能力。