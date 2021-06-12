大陸人氣女星楊超越因參加選秀節目《創造101》，最終獲得第三名好成績，之後便以限定女團「火箭少女101」出道，而她的盛世美顏從選秀就引起轟動，在團體也是門面擔當；去年6月團體解散後，楊超越人氣更火，在演戲和綜藝都有好表現，最近工作室更釋出一系列她穿著夢幻白紗美照，網友一看都被美暈，驚呼以為仙女下凡。

楊超越在成名前，過去曾在家鄉當女工和餐廳服務員，直到2016年被一個高中偶像選拔賽廣告寫著「包吃包住」吸引，才下定決心離鄉追夢，而她超高顏值也被大公司相中，簽約當練習生；在2018年參加選秀節目《創造101》，登台後盛世美顏馬上讓她爆紅，節目最終她也以第三名好成績，入選「火箭少女101」成員之一。

楊超越工作室釋出一系列楊超越最新美照，超仙模樣讓網友以為仙女下凡。(圖/ 摘自楊超越工作室微博)

楊超越從出道前，盛世美顏就多次引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自楊超越工作室微博)

不過，在團體中楊超越被網友酸只有外貌沒實力，和孟美岐、吳宣儀等外在實力兼具的人氣成員相比下，一直沒辦法成為最有人氣的；直到去年6月團體正式解散，楊超越不僅成立個人工作室，更獲得許多戲約還有綜藝節目邀請，人氣越來越火。

今（12）日楊超越工作室釋出一系列她最新美照，寫著「在愛意雋永的世界，打造一場關於純白花嫁的浪漫夢境，祝大家假期愉快」；照片中楊超越穿著夢幻白色洋裝，頭髮紮起來，就像是言情小說走出來的女主角，仙氣逼人的模樣也讓網友快被美暈，「天真又爛漫」、「以為仙女下凡」、「怎麼會有這麼漂亮的女孩子」、「不容驚擾的美」。