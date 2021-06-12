台中榮總嘉義分院醫護人員接到打氣卡片。（嘉榮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今12日嘉榮院長李世強特別贈送粽子禮盒，感謝醫護、檢驗師、放射師、志工等全院同心防疫的辛苦。（嘉榮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

聖保羅也於端午前夕，送來好吃維也納麵包及冰粽慰問醫護。（嘉榮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義方塊土司擔心醫護在連假時，會忙到無法好好吃飯，還請師父特別加班製作，昨下午送來60盒方塊土司給急診等一線醫護。（嘉榮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

不願具名自營的章魚燒的善心店家，不營業先做50分熱騰騰章魚燒送到嘉榮後，再開始營業。（嘉榮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台中榮總嘉義分院醫護人員接到打氣卡片。（嘉榮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

正值端午連假，因新冠肺炎疫情升溫，前線醫護人員嚴陣以待，根本沒辦法回家過節，昨11日晚間，台中榮總嘉義分院急診大門口，出現兩名不願具名善心人士與豆乳雞大王合送飲料及百分豆乳雞，並附上一一張小學生書寫的打氣卡片，讓在場醫護人員直呼感動、好療癒！

今12日嘉榮院長李世強特別贈送粽子禮盒，感謝醫護、檢驗師、放射師、志工等全院同心防疫的辛苦，同時也感謝許多單位及民眾捐贈防疫物資，不定時送來飲料、熱食、方塊吐司、章魚燒、冰粽等，以實質力量支持一線醫護，「這分情感嘉榮醫護團隊都感受到了！」，李世強說，嘉榮會持續堅守，也請民眾端午連假不移動，不群聚。

王姓護理師說，在醫院堅守崗位，雖然辛苦，也有擔心，幸好有家人的支持、院方的支持，最重要是來自花芊科技等各單位捐贈防護物資，包括面罩、防護衣、酒精等，包括國中生發起的打氣卡片，以及嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會聯合各界贈送眼罩、運動飲料50箱，還有樂憶皇家渡假大酒店贈送美味便當、嘉年華影城贈送冰涼飲料以及小點心等等。

王姓護理師說，像嘉義方塊土司擔心醫護在連假時，會忙到無法好好吃飯，還請師父特別加班製作，昨下午送來60盒方塊土司給急診等一線醫護。而位嘉榮旁的名店聖保羅也於端午前夕，送來好吃維也納麵包及冰粽慰問醫護，更有不願具名自營的章魚燒的善心店家，不營業先做50分熱騰騰章魚燒送到嘉榮後，再開始營業，加上乳雞趐和稚嫩小學生加油打氣卡片，讓急診醫護看到後都露出瞇瞇笑，覺得又有力量能繼續打拚了！