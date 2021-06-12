印尼近來多項血清檢測研究顯示，曾染疫人數遠高於官方統計，包括一項全國性調查及針對雅加達北區、峇里島的調查。印尼官方仍在了解疫情升溫是否與變種病毒有關。

印尼時代報（Tempo）英文網站今天報導，印尼策略發展倡議中心（CISDI）在2月針對雅加達北部丹絨普瑞區（Tanjung Priok）的3196名民眾進行血清抗體檢測，發現29.9％的人曾感染2019冠狀病毒疾病，是官方統計數字的12倍。

該智庫的政策主任歐利維亞（Olivia Herlinda）指出，調查結果顯示，實際的疫情被嚴重低估，主要是因篩檢與追蹤感染者的能力不足。

路透在6月初獨家報導兩份類似的調查。一份去年12月至今年1月間的全國性血清抗體檢測調查顯示，15％的印尼民眾曾經感染2019冠狀病毒，而官方統計的感染人數當時為0.4％。官方統計迄今天有約190萬人確診，僅占全國的0.7％。

印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）針對這項研究表示，這可能是初步的調查結果。因為有很多人是無症狀感染者，實際染疫的人數的確可能更多。她也說，印尼對染疫者的追蹤率低，實驗室的篩檢能力也不足。

參與這項調查的印尼大學流行病學教授潘杜（Pandu Riono）指出，官方的統計數字低估，這項結果不令人意外，印尼必須加速疫苗接種速度。

路透報導，位於峇里島的烏達亞那大學（Udayana University）去年9月至11月就當地民眾所做的血清抗體檢測顯示，17％的受測者曾感染，是當時官方數字的53倍。

印尼政府日前指出，峇里島疫苗接種率已經達到7成，如果順利，7月將開放國際旅客。路透報導，烏達亞那大學公衛教授艾迪（Ady Wirawan）指出，峇里島在篩檢、追蹤染疫者、要求染疫者隔離等方面都相當不足。

近來印尼疫情升溫，官方統計，今天增加7465例確診，累計確診數約190萬例，約5.2萬人病故，約174萬人治癒，約10.8萬人在治療中。

印尼政府防疫小組專家團主席威古（Wiku Adisasmito）指出，這波疫情是因5月開齋節連假人員大規模流動引起，仍在調查是否與變種病毒有直接的關聯。印尼已發現由Alpha變種（首現於英國的變異株）、Beta變種（首現於南非的變異株）以及Delta變種（首現於印度的變異株）引起的病例。