台中市北屯區大坑里家庭群聚傳播鏈中72歲老奶奶12日病逝，市府立即啟動關懷流程，由北屯區副區長許繼協代表市長盧秀燕前往關懷慰問家屬（中），致贈10萬元慰問金，全力協助家屬治喪事宜。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中北屯家族傳播鏈再添一死，繼6月2日78歲李爺爺染疫身亡後，其妻72歲的奶奶也在12日不治身亡，子孫悲痛因隔離治療無法送別，協助處理後事的民政局長吳世瑋說，家屬透露奶奶生前遺願是火化後要和爺爺的骨灰罈安厝在一起，倆人不要再被隔離了！

台中市北屯區大坑里5月底爆出家庭群聚感染，家族中72歲奶奶先在5月27日確診，事後疫調發現是其情同姐妹的鄰居曾接待過萬華友人，該友人回到萬華後確診死亡，整個傳播鏈累計21人確診（含萬華個案），78歲爺爺重症不治，成為台中市首位因新冠病毒過逝的確診者，當時奶奶相當悲痛，也已簽署放棄急救DNR，其兒子中也有人重症插管。

經過連日搶救，奶奶的兒子病情好轉，但奶奶卻在12日重症不治；由於三名兒子、媳婦和長孫都染疫，全都收治在醫院隔離治療或居家隔離中，6月2日78歲筍農爺爺病逝，只有嫁到苗栗的女兒能治喪，且因傳染病防治法規定需於24小時內火化，與其家族相熟的市議員曾朝榮表示，家屬相當無助，幸經曾朝榮和民政局協助將爺爺骨灰安厝在潭子生命紀念館。

奶奶12日重症不治，子孫仍在住院隔離或居家隔離中，仍是其未同住的女兒處理相關事宜，曾朝榮坦言，家屬很無助也自責，他也會協助相關事宜；民政局獲悉後，立即啟動關懷流程，致贈10萬元慰問金，全力協助家屬治喪事宜。

民政局長吳世瑋說，市府第一時間即派員前往衛生福利部豐原醫院關懷慰問奶奶的女兒，她也透露爸媽相當恩愛，去年才剛過完結婚50年的紀念日，母親生前表達希望與父親同時安厝潭子生命紀念館，令人悲慟，市府已聯繫生管處全力協助家屬處理治喪事宜，殯喪費用由公所急難救助金支應補助，再由「新冠肺炎防疫捐款」專戶歸墊，幫助家屬度過難關，市府也會持續關懷與協助。