中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增250例本土COVID-19例確診、26例死亡。截至目前為止，國內累計12,746確診，其中411人因新冠肺炎死亡。對此，台大醫院癌醫中心分院副院長王銘鉅直言，若當天死亡或死後確診的數字不歸零，想要降級解封恐遙遙無期。

王銘鉅於臉書發文表示，他分析12日新冠肺炎死亡名單發現，26例中有9例是死亡當日或死亡後才確診，其中6位是7天前死亡，3位在6月7日至9日間死亡。

王銘鉅指出，如果未來死亡當日或死後才確診的數字不歸零，降級解封恐怕遙遙無期。「我現在不敢期待確診加零，只希望早日看到天天死亡加零。」

王銘鉅稍早發文提出「解封的條件」有5項指標，包括死亡人數、死亡當日確診或死亡後才確診的病人數、確診後3天內死亡人數、雙北的疫情需得以控制，以及全國各縣市每日的篩檢人數需提高。

王銘鉅強調，要達到5項目標必須透過「主動、大量、快速的採集檢體與完成檢驗的能量」才能完成。只要仍然有無症狀的感染者死亡後才確診，全國民眾心中的恐慌將很難消除。