新北市長侯友宜日前感嘆，在三峽火葬場，看著沒有親人送別的新北市民，內心感到無比傷痛，而總統蔡英文11日也首度為因疫情而往生的國人表達歉意。精神專科醫師蘇偉碩直言，連蔡英文都出面為疫情道歉，1450們若不收手就是陷總統於不仁，並指扯防疫後腿的就是這修1450，他還認為1450的抹黑攻擊，都是在為蔡英文造業。

對於疫情造成人命逝去，侯友宜日前表示，看著沒有親人送別的新北市民，他忍著眼淚，內心無比傷痛，他們沒有家人的陪伴、沒有宗教的祝禱引領，甚至連骨灰罈，都還來不及刻上名字，他很自責、傷痛，市長沒有好好保護逝者。

蔡英文11日也在談話中表示，每一位受到感染，甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子。「身為總統，我要在此表達最深切的不捨與歉意」，政府團隊一定會窮盡一切努力，把疫情控制下來，讓大家重新回到健康平安的日常生活。

對此，蘇偉碩11日在臉書上表示，「蔡英文出面為疫情道歉，1450們還不收手就是陷聖上於不仁！」他更希望幾位常常公開發言的雙北兩市泛綠民意代表，包括立法委員和市議員，真的要注意一件事，當侯友宜市長在臉書上發表在火葬場外自責的心情後，從來不願意為疫情罹難者的蔡英文總統終於出面表達歉意了， 「侯市長真鐵漢，真情折煞當今聖上！」

蘇偉碩直言，「同胞們，誰在扯防疫後腿？就是1450們！」他還奉勸這些1450們，指他們現在每一次的抹黑攻擊，都是在為蔡英文總統造業。儘早收手，免得半夜被冤魂嚇醒。