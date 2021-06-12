本土疫情肆虐，全台處於第三級警戒，政府規定民眾外出必須戴上口罩，豈料日前有女子控訴，她在台北捷運徐匯中學站遇到一名突然衝出的男子，而且沒來由的對著她狂咳，甚至接連2次，嚇得該女子趕緊逃走。對此，轄區警方表示還未接獲報案，仍在持續調查中，若尋獲咳嗽男子且屢勸不聽，將函送衛生機關。

根據《東森新聞》報導，本（6）月11日下午，一名女子走出捷運徐匯中學站二號出口的超商時，有男子突然湊上前對著她狂咳嗽，嚇得該女子拔腿就往公車站牌跑。孰料女子折返後，又在樓梯碰上同ㄧ位行徑詭異的男子，二度衝到她面前拚命咳嗽，嚇得該女子花容失色，隨即逃走。

儘管該男子臉戴口罩，可無禮行為已經讓該女子飽受驚嚇，加上疫情嚴峻之際，逢人就追著狂咳的惡劣行為相當敏感，因此轄區警方得知消息後回應，若找到該男會先對進行口頭勸導，屢勸不聽將函送衛生機關，只是目前未接獲相關或類似的報案，詳情仍有待進一步釐清。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922