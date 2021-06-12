法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，只要英國首相強生（Boris Johnson）遵守和歐洲聯盟簽訂的分手協議，他就願意重新啟動兩國關係。歐盟執委會主席范德賴恩也呼籲英國遵守脫歐協議。

英國自去年底正式完成脫歐程序後，和歐盟、尤其是法國的關係即告惡化，馬克宏也就成了對英國拒絕遵守脫歐協議部分條件的批評最力人物。

在英格蘭西南部舉行的七大工業國集團（G7）會議上，馬克宏告訴強生，英法兩國有共同利益，但強生必須遵守脫歐協議，兩國關係才能改善。

強生今天稍後將和德國總理梅克爾（Angela Merkel）會面，梅克爾也可能提出與脫歐協議部分內容有關的爭議，這部分就是所謂的 「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）。

這項議定書是要讓北愛在英國脫歐後，同時留在英國關稅領域和歐洲單一市場。但倫敦當局說，這項議定書無法維持目前的形式，因為這會打亂北愛的日用品供應。

主辦本屆G7領袖峰會的強生，希望這次峰會專注於討論全球性議題，卻又在對北愛貿易問題上拒不讓步，呼籲歐盟擴大彈性，將英國對北愛的貿易鬆綁。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）今天表示，英國首相強生必須遵守他所簽訂的脫歐協議，關於這點，歐盟27個會員國的立場一致。