移民署北區事務大隊新北市專勤隊自5月15日起持續推動「外來人口安心採檢防疫專案」。（新北市專勤隊提供）

移民署北區事務大隊新北市專勤隊自5月15日起持續推動「外來人口安心採檢防疫專案」。（新北市專勤隊提供）

移民署北區事務大隊新北市專勤隊自5月15日起持續推動「外來人口安心採檢防疫專案」。（新北市專勤隊提供）

移民署北區事務大隊新北市專勤隊自5月15日起持續推動「外來人口安心採檢防疫專案」。（新北市專勤隊提供）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，全國疫情第三級警戒延長至6月28日，移民署北區事務大隊新北市專勤隊自5月15日起持續推動「外來人口安心採檢防疫專案」，以「不收費、不通報、不查處」方式，鼓勵曾出入萬華地區或有疑似症狀之外籍人士出面就醫篩檢，以確認自身健康狀態並獲得即時妥善之醫療照護。宣導迄今，已協助逾百名外籍人士接受快篩或PCR。

新北市專勤隊積極走訪轄內之餐飲店及雜貨店家發放安心採檢防疫專案及多國語言資訊QR CODE宣傳單，並擴大對轄內NGO團體一併實施宣傳，亦持續透過電話聯繫轄內新住民、藥局及駐外館處協助透過即時通訊軟體及網路社群媒體廣傳防疫資訊，加速防疫政策推廣，呼籲外籍人士減少非必要外出，勿參加宗教聚會活動，鼓勵身體不適者安心出面採檢。

經防疫宣導，新北市專勤隊於110年6月初接獲臺灣向愛發展協會通報1名越南籍女性范姓失聯移工因與確診個案同住，立即協調聯繫其至醫療院所就醫採檢，經快篩為陽性後由新北市政府衛生局協助後續收治隔離作業，之後本隊人員持續以電話聯繫關心其身體狀況，該移工表示：「謝謝你們，還好有你們協助，我現在一切都好！。」

新北市專勤隊隊長莊懿強表示，專勤隊的職責不僅在於查緝不法，同時也兼具協助外來人口的功能，透過人工宣導及科技傳播多國語言版本QR CODE及勞動部勞動力發展署LINE官方帳號「[email protected]移點通」，讓身在異鄉的外籍人士能感受臺灣環境的友善，攜手一同杜絕防疫漏洞。