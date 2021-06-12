羅志祥去年4月與大陸網紅周揚青驚傳9年情斷，更被周揚青踢爆他渣男行徑，大爆前男友與旗下唯一女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）有長期不正當男女關係。事隔1年多，愷樂消失演藝圈至今，還傳出已低調嫁給醫師男友，而周揚青近日也被陸媒拍到與神祕新歡約會看電影，今日更爆出周揚青的新男友疑似就是大陸最大烘焙食品集團好利來總裁羅紅之子羅昊，身價狠甩羅志祥18條街。

周揚青與羅志祥分手1年多，新戀情疑曝光，她近日被陸媒直擊閨密，還有一位神秘男子開心看電影，周揚青期間與神祕男互動更是親密，不僅同撐一把傘漫步在街道，男子更親暱地摟著周揚青的肩膀，無人撐傘的閨蜜則是獨自在一旁淋著雨。隨後神秘男更是撐著雨傘，將周揚青送上價值3000多萬台幣的白色豪車副駕駛座上，閨蜜則是自己乖乖坐上後座。

對於新戀情傳聞，周揚青事後開直播大打模糊仗，「大家都在問我八卦，都不關注我的衣服呢，大家都特別關心我。」只是今日又有陸媒起底周揚青新歡身分，疑似就是大陸最大烘焙食品集團好利來總裁羅紅的27歲大兒子、身價超過百億的超級富二代羅昊。

陸媒起底周揚青新歡超狂身分，疑是超級富二代羅昊。(取自微博)

羅昊(右)曾代替爸爸羅紅，接待前德國總統克里斯汀沃爾夫。(取自微博)

32歲周揚青疑戀超級富二代羅昊的消息一傳出，也讓大陸粉絲全高潮，紛紛留言恭喜「如果以她的背景來說，要想門當戶對，本來就應該是找類似這樣的吧，跟羅志祥在一起完全是追星性質的吧」、「這有能力的年輕富二代不比40歲的時間管理大師強太多了」、「姐姐幹的漂亮」。