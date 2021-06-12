科技業在眾多產業當中，薪資相對豐厚，晶圓代工龍頭台積電更是令許多新鮮人趨之若鶩，但台積電在半導體產業中仍不是年薪最高的，有網友表示，她朋友在IC設計公司上班，薪水比台積電多很多，台積電加上分紅也比IC設計廠少嗎？貼文一出，有網友表示，「台積電底下很多都是產線作業員，用平均年薪一定比不過」。

公開資訊觀測站資料顯示，半導體產業中，員工平均年薪前三名依序為祥碩（370萬）、聯發科（341萬）和聯詠（325萬），而護國神山台積電以員工平均年薪239萬位列第7。

一名女網友在DCARD表示，她科技業上班的朋友在IC設計公司上班，薪水比台積電多很多，因此好奇，「就算台積電加上分紅，薪水也比IC大廠少嗎？抑或是公司賺很多但相較IC設計大廠，分紅分比較少給員工？」，並附上一張台灣半導體產業前20熱門公司平均月薪和年薪的表格。

貼文曝光後，底下留言回應，「台積領滿也比IC少，頂多贏一些IC冷門部門」、「台積電要待一定的時間，分紅才能領滿」、「一個是代工、一個是設計，毛利差很多」、「錢的話台積電跟一線IC差相當多」。

有一名內行網友解釋，台積電底下很多都是產線的作業員，用平均年薪比一定比不過design house這類全員工程師結構的，大學畢業的話，進台積電產線輪班直接就領最高薪，但前提是身體要撐得住，而若是「四大四中（台大、清大、交大、成大；中央、中興、中正、中山）」碩士畢業的，台積電也不一定是最好的選擇。

另外，也有網友提醒，原PO的表格已經是舊資料了，依現況來說，目前基本上只有一線IC設計公司能常態贏台積電，而如果是年資相同的工程師，其實差不多。

根據資料顯示，台積電的員工數量是所有半導體產業中最多的，高達逾4萬名員工，因此平均年薪相較低上不少。