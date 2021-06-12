本土疫情延燒，全國進入三級警戒以來，每日確診數字持續盤旋在三位數。「Quickseek快析輿情數據庫」粉專則分析新北市長侯友宜和台北市長柯文哲，近60天的聲量走勢，發現疫情爆發後，柯文哲的網路口碑聲量從185,150則快速爬升到625,469則，聲量最高；新北市長侯友宜也以驚人的速度高速攀升到269,133則居次。

臉書粉專「Quickseek快析輿情數據庫」11日分析侯友宜、柯文哲近60天的聲量走勢，指出六都首長中，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜輿論聲量斬獲最多。從數據情報庫統計來看，4月8日到5月7日疫情爆發前一個月，柯文哲的網路口碑聲量只有185,150則；疫情爆發後則從5月8日到6月11日，快速爬升到625,469則，成長了3.83倍。而新北市長侯友宜在四月只有30,470則網路口碑聲量，疫情爆發期間，高速攀升到269,133則，以驚人的速度成長8.83倍。

該粉專指出，台北市長柯文哲狂批中央的記者會博得民眾好感，更能吸引民眾的好奇和關注。在5月26日，柯文哲嗆把國運賭在國產疫苗上，正面聲量最高；正面聲量次高為6月4日柯文哲宣布北市打新冠肺炎疫苗免費。

至於新北市長侯友宜，5月28日，新北市確診病例高，侯友宜喊出「決戰3關鍵」，正面聲量最高；正面聲量次高為6月1日，他針對民間捐疫苗表示，有無刁難，人民最清楚。