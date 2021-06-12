台灣新冠肺炎疫情嚴峻，政府勸導民眾儘量避免返鄉，減少群聚感染機會。網紅團體「這群人」（TGOP）成員鄭茵聲今(12號)透露，她原本想回高雄老家，但因爲疫情的關係，深思熟慮後還是決定乖乖待在台北。

鄭茵聲今（12日）在IG限時動態表示：「爸爸前幾天打電話給來，看到新聞北部疫情很嚴重，叫我乾脆回家住，因為北部的工作都暫停了，當時我想了幾個方法，是要坐大眾運輸還是自己開車回家。」她坦言，坐大眾運輸還是有點風險，開車回家的話，路程中間會經過休息站，雖然很想回家與家人團聚，但最後還是選擇留在台北的家裡。

鄭茵聲想回高雄居住，最後卻決定留在台北。（圖/鄭茵聲IG)

鄭茵聲回憶法國巴黎旅遊的影片。（圖/鄭茵聲IG)

鄭茵聲表示：「爸爸打來提醒，高雄零確診很多日，但是我仔細思考過後，還是婉轉拒絕了！因為我怕如果我回去的時候，會打破高雄零確診的紀錄。」她坦言，真的好想爸爸、媽媽，還有姊姊們，幸好家人都在高雄、屏東，一切平安健康，她也要好好照顧自己。

鄭茵聲還在IG動態PO出許多出國照片，照片中只見她與朋友去了荷蘭、法國，還有巴黎，還在巴黎買了好多東西，就連坐地鐵都讓她覺得開心。面對台灣疫情嚴峻，鄭茵聲也分享外出心得，她表示：「開車也全副武裝，一趟出去差點悶死回來，醫護人員及在外工作的服務人員，謝謝你們，辛苦了。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922