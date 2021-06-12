日本女星橋本環奈從小學三年級就踏入演藝圈，在2013年一場表演上被粉絲拍下一張照片，在推特和各大論壇以「奇蹟的一張」引起討論，因此有了「千年一遇美少女」封號；22歲的橋本環奈橫跨演戲和歌唱領域，近年也會上綜藝節目，最近更在節目上打破金氏世界紀錄，驚嚇表情又製造超高話題。

橋本環奈出演綜藝節目《1億3000萬人的SHOW CHANNEL》（1億3000万人のSHOWチャンネル），在節目中挑戰「1分鐘內單手從盒子裡抽出最多數量的紙巾」，沒想到最後抽出157張，遠遠超過之前的紀錄140張，當場確定成功突破金氏世界紀錄。

橋本環奈在節目上打破金氏世界紀錄。(圖/ 摘自微博)

橋本環奈得知破紀錄時嚇得眼球都快掉出。(圖/ 摘自微博)

而有趣的是，橋本環奈得知自己抽出157張紙巾，遠遠超過之前的紀錄，吃驚的表情太戲劇化，原本就大大的雙眼，眼球更是瞪大到快掉出來，嘴巴嚇到閉不起來，完全忘記自己是美少女的形象。

千年一遇美少女除了美貌還破了這種奇怪紀錄，網友也紛紛笑說，「這個紀錄有看懂嗎？」、「妹妹就真不是一般人」、「美少女總會有一些特殊技能」、「恭喜老婆成為世界上手速最快的人」、「恭喜奇奇怪怪的技能又增加了」、「她的表情是真人漫改劇才看得到的吧」。