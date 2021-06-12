針對半導體封裝和測試大廠日月光（ASE）今（12日）被外媒報導，強迫外籍勞工搬回宿舍，經濟部工業局表示，依循疫情指揮中心對於企業廠區現地防疫之需要，強化宿舍分流機制之暫時性措施；盼藉此有效管理，避免現有疫情擴大而導致更多移工遭受感染。

經濟部表示，將持續輔導企業依循政府所公布之「建議企業強化分艙分流作法」指引，快速企業建立相應之防疫措施；同時經濟部工業局亦啟動關懷作業，除了進行加強廣宣外，亦協助廠商落實分艙分流，在確保擁有適宜之防疫措施前提下持續營運。