北韓領導人金正恩稱南韓流行文化是荼毒北韓年輕人「穿著、髮型、說話方式、行為舉止」的「惡性腫瘤」。北韓官媒更警告，若不遏阻韓流，北韓會像「一道溼軟的牆一樣崩潰」。

「紐約時報」（The New York Times）報導，席捲全球的韓流進入最後的邊界，也就是北韓。韓流影響力日益增長，促使這個極權主義國家領導人宣布發動新的文化戰爭來阻止韓流，但即使是獨裁者也很難抑制住這股潮流。

近幾個月，金正恩或官方媒體幾乎沒有一天不批評「反社會主義者和非社會主義者」在北韓影響力擴大，尤其是南韓電影、韓劇和流行歌曲影片。

北韓此時經濟深陷困境，與西方國家的外交陷入停滯，讓年輕人更容易受到外界影響，對金正恩掌控北韓社會形成挑戰。

經營南韓娛樂產品走私網的脫北者鄭光日（Jung Gwang-il）說：「北韓年輕人認為他們對金正恩沒有虧欠。如果他不想失去金氏王朝統治的未來基礎，就必須重申對年輕人的意識形態控制。」

北韓受金氏家族三代統治，千禧世代的忠誠度經常受到考驗。他們在1990年代晚期的饑荒中長大，當時政府無法提供口糧，導致數百萬人死亡。家庭透過非官方市場買食物倖存下來，非官方市場供應來自中國的商品，包括南韓娛樂產業的違禁品。

北韓去年12月修訂反動思想文化背景法，散布南韓影像者可處死刑、觀看者則處15年有期徒刑，正式向「韓流」宣戰，除戲劇、電影等影像外，書籍、照片也在管制範圍內，操南韓口音者可處2年徒刑。

根據日本亞洲新聞社（Asia Press）取得的北韓政府文件，當局正搜查人民的電腦、簡訊、音樂播放器與筆記本，檢查是否有南韓相關的內容或用語。

舉例來說，北韓女性應該稱另一半「同志」，但由於韓劇的影響，愈來愈多年輕人開始使用「歐巴」這個詞。金正恩怒斥這個現象「變態」。

這份文件指出，當局發出警告，在日常對話或簡訊中「模仿南方傀儡口音」者的家人，可能會被逐出城市。