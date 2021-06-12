美國德州首府奧斯汀（Austin）市中心12日爆發槍擊案，造成13人受傷，其中2人傷勢嚴重，目前當地警方仍在追查嫌犯的行蹤。

「美聯社」（AP）、「有線電視新聞網」（CNN）等美國媒體報導，奧斯汀市中心一處遍布酒吧和餐廳的繁華娛樂區，當地時間12日凌晨1時24分（台灣時間同日下午2時24分）爆發槍擊案，共有13人中槍，其中2人傷勢嚴重；由於槍擊案讓當地陷入混亂，救護車難以進入現場，當地警方也協助進行急救和送醫，最後有6人以警車送醫、4人由救護車送醫，另有3人自行就醫。

奧斯汀警長查康（Joseph Chacon）在記者會上表示，目前仍在追查嫌犯的行蹤，因此無法肯定當地沒有其他公共安全風險，並說嫌犯應是一名非裔男子。事件發生後，奧斯汀警局也在推特上呼籲民眾不要靠近事發地點。

查康還表示，警方正調閱當地公共監視器、商家監視器，以及第一時間抵達現場的警察的隨身密錄器等，以確定槍擊案發生時的情況；並稱來自重傷害（Aggravated Assault）、謀殺、組織犯罪、幫派組織等不同部門的警員，甚至聯邦調查局（FBI）的反恐工作小組都已抵達現場，但目前還不清楚槍擊案的起因為何。

近年美國大規模槍擊案頻傳，如加州矽谷5月26日才發生一名交通運輸局員工開槍殺害9名同事後自殺的慘案。美國總統拜登呼籲國會盡快通過更嚴格的槍枝管制法案，避免悲劇繼續發生。