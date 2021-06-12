「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風明(13日)登陸越南之後，強度就會減弱，對台灣天氣不會有直接的影響。(摘自台灣颱風論壇臉書)

中央氣象局表示，明各地為多雲時晴，午後有雷陣雨天氣。(氣象局提供)

第4號颱風「小熊」於今天（12日）下午生成，預計明（13日）就會觸陸，對台灣不會有直接影響。中央氣象局表示，明各地為多雲時晴，午後有雷陣雨天氣。「氣象達人」彭啟明提醒，雲嘉南地區午後雷雨較為劇烈，需特別留意。

氣象局表示，明天各地大多為多雲時晴的天氣，環境風場從東南風逐漸轉為偏南風，迎風面花東地區及恆春半島仍會出現不定時局部短暫陣雨，午後西半部及東北部地區有局部短暫雷陣雨，並有出現局部大雨的機率；西半部及宜蘭高溫33-35度，大台北及南投地區有局部36度高溫發生的機率，其於各地高溫約31、32度，清晨夜裡各地低溫25-27度。

氣象局指出，今年第4號颱風小熊（KOGUMA）將持續向西北西移動，預計明天將進入中南半島，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風明登陸越南之後，強度就會減弱，對台灣天氣不會有直接的影響。

彭啟明表示，明天環境風場為偏南風，各地還是屬於午後雷陣雨形式，尤其這兩天雲嘉南地區要留易局部雨勢稍大。到下周一（14日）開始，台灣就會轉為西南風的環境，水氣會再增多，較為潮濕，各地午後的熱對流將會更旺盛，中南部地區的雲量增多，早晚有局部陣雨發生機率。