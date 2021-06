美國總統拜登拉攏其他七大工業國(G7)成員阻抗中聯盟的意味濃厚,準備在本次英國峰會宣布全球基礎建設新計畫,意在與中國的一帶一路倡議抗衡。另外G7峰會擬發表《卡比斯灣宣言》(Carbis Bay Declaration),承諾制定計畫阻止新冠疫情重演。

在英格蘭康瓦爾郡召開的G7峰會周六進入第2天,美國總統拜登敦促G7領袖,對於對抗中國在全球擴張勢力的威脅採取具體行動。

美國打算聯合其他G7盟國,共同宣布一項名為「重建世界美好未來」(build back better for the world)的全球基礎建設倡議。這項規模數十億美元的方案,旨在創造一個更優質的替代選項,取代中國的一帶一路基建計畫。

關於G7這項新計畫的資金來源,部分會利用美國現有的機制,透過世界銀行和國際貨幣基金(IMF),對海外基建計畫提供融資。

另外拜登還將施壓其他G7領袖,對中國強迫勞動的作為做出具體回應,將對北京當局的譴責納入聯合聲明。

對抗新冠疫情危機也是本屆G7峰會的主軸之一,除了拜登和東道主英國首相強森帶頭捐疫苗,允諾G7要捐助全球至少10億劑疫苗之外,G7領袖周六會發表《卡比斯灣宣言》,旨在防止新冠疫情帶來的人類浩劫及經濟災難重演。

這項G7宣言闡述一系列避免未來疫情噩夢再現的措施,包括未來任何疾病的疫苗、治療、診斷的開發和許可時間,縮短至100天以下;加強全球疾病監測網絡及基因定序能力;支持改革與強化世界衛生組織(WHO)。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)與世衛秘書長譚德賽(Tedros Ghebreyesus),也將於周六加入G7峰會。譚德賽強調,全球需要更強大的監測系統,來偵測新的流行病及大流行的風險。