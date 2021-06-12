米可白昨（11日）在臉書自爆因為中暑嚴重，一陣頭暈目眩，還出現胸悶、噁心想吐等症狀，身體狀況令粉絲憂心，更建議她去做新冠肺炎篩檢。對此，她今日也大方公開自己這幾天在家行程，感謝大家關心，要粉絲們別緊張。

米可白今日在臉書上公開旅遊史，透露她這幾天就是乖乖待在家，「我的旅遊史，就是留在家，7至10天會去一次超商購買零食，並且會戴上口罩及護目鏡出門，因為住在大樓的關係，所以搭電梯我會盡量獨自搭乘，避免與其他住戶有任何交集，一回到家裡進到室內，我會噴上酒精消毒，並且立刻洗澡。」

米可白更透露她不敢出門購買蔬菜水果，生鮮食品都是上網購物為主，面對疫情很小心。她坦言，醫療人員真的很辛苦，不想給他們增添負擔，所以居家防疫的部分，特別嚴謹，也因為自己鼻子容易過敏，所以都不吹冷氣，身體體質燥熱，不容易出汗，因此夏天特別容易中暑。

看完米可白臉書PO文，吸引許多網友在底下留言表示：「多喝溫開水，室內要通風」、「冷氣還是要偶爾開一下啦，保重身體，加油！」、「冷氣維持氣溫穩定，反而比較不會過敏」、「我昨天也中暑，頭痛跟嘔吐 我也刮了痧！今天幾乎沒事了！」、「住大樓人潮比較多，可白美女一定要小心防疫喔！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922