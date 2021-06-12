比漾廣場13日自主停業清消 15日防疫定休日不營業 22:342021/06/12 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比漾廣場13日自主暫停營業一天。(圖/截自比漾廣場) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永和比漾廣場今（12日）稍早在官方臉書粉絲專頁公告，秉持配合政府防疫政策，審慎重視疫情資訊的態度，明（13日）自主暫停營業一天，進行全館大消毒。14日端午節營業時間是11時30分至20時30分；15日是防疫定休日，全館不營業。 屏縣府造冊疫苗施打名單15日開打 「人住屏東、戶籍不在」也能打 雲林獲2.4萬劑AZ疫苗 統一15日開打 #比漾廣場 #15 #定休 #全館 #30 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國用疫苗刺激觀光 環球影城供打輝瑞嬌生疫苗 10:272021/06/12 國際 新光櫃姐染疫今自主閉館 中港店3日內6800人曾進館消費 11:412021/06/12 生活 端午垃圾正常收運 APP查詢免群聚 04:102021/06/12 地方新聞 紓困津貼 每位孩童領1萬 6／15正式上路 14:022021/06/12 生活 3萬7000劑AZ疫苗送抵彰化 15日萬人開打 13:472021/06/12 生活 屏東2.9萬劑疫苗15日開打 縣府：請民眾等候通知 13:502021/06/12 生活 連江縣AZ今到貨1100劑 15日起開放施打 15:532021/06/12 生活 打工族勞工補貼1萬元 50萬人受惠 04:102021/06/12 財經焦點 日捐AZ疫苗 金門6／15採雙軌制開打 18:012021/06/12 生活 基隆85歲以上長者注意！疫苗15日開打 無需預約、排隊 15:402021/06/12 生活 南投獲撥1.8萬劑疫苗 15日預約16日開打 17:582021/06/12 生活 生活熱門新聞 宜大女教授睡夢中猝死 學生不捨湧臉書悼念 - 生活 這2數字若不歸零 台大名醫：降級解封恐遙遙無期 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 勞保局E化系統再精進 符合資格再登錄生活補貼 - 生活 侯友宜視察中和區市場、賣場 籲分流採買、一次購足 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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