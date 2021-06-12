永和比漾廣場今（12日）稍早在官方臉書粉絲專頁公告，秉持配合政府防疫政策，審慎重視疫情資訊的態度，明（13日）自主暫停營業一天，進行全館大消毒。14日端午節營業時間是11時30分至20時30分；15日是防疫定休日，全館不營業。