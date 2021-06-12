台灣本土疫情持續延燒，總統蔡英文強調從中央到地方、政府到民間，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，難道是暗示要撤換指揮官陳時中？對此，前民進黨立委郭正亮認為，現階段撤換陳時中不太可能，如果要換人也要等疫情緩和，且陳時中在綠營的民調還有8成的支持度。

郭正亮12日在政論節目《國民大會》中表示，這個疫情已經這個樣子了，中途叫人家來接真的會亂，疫情到一個段落才會做處理。面對主持人的提問，「還是總統說我會調整、變換作戰隊形，是調整一些人進來幫忙，可是可能阿中還是在這個位置，然後有人在他上面？」郭正亮回答，蔡英文已經公開講就是陳建仁，至少他是公衛背景，對疫苗也熟，甚至美國國務院和高端接觸他也是知情人士，可能整個局小英都是諮詢陳建仁，因為她不是這個專業。

郭正亮指出，「這個話題討論將近兩個月，我也因為這樣接觸很多專業人士，才有辦法知道這麼多事情，總統想必也是如此，她最熟悉的人一定是陳建仁」，現在只是讓陳建仁更多曝光，更直接站到檯面上說明，所以就會看到陳建仁出現。

之後，郭正亮又補充，現階段換不掉陳時中，「陳時中在綠營民調還超過8成，你換的掉？他現在總民調TVBS是47%，可使在我們綠營的民調還是8成，47%是總民調，他從74%的高點一路跌到47%，一路滑的很厲害，當然綠營基本盤也變小，中間選民也變大等等」。