指揮中心公布AZ疫苗詳細分配數據。(圖／指揮中心提供)

日本贈送的124萬劑AZ疫苗首批66萬劑陸續抵達各縣市，國民黨晚間表示，高雄市拿到9.01萬劑、新北市有8.3萬劑、台北市7萬劑、台中市7萬劑、苗栗縣9000劑，質疑雙北疫情嚴峻，新北市人口數位居全國第一，但分配到的疫苗卻比高雄少，呼籲指揮中心放下政治考量，檢討不合理的疫苗分配方式。

國民黨表示，新北市人口數位居全國第一，配發到的數量卻遠比高雄市少，對照先前中央政府曾說，會考量高中風險區的戰略部署，位處疫情熱區的雙北疫情明明還嚴峻，中央配發給雙北的數量怎麼會都比高雄還要少？

國民黨說，指揮中心雖然說明高雄市涵蓋1.01萬屬於專案使用，然而包含專案數的也不僅只有高雄，且扣除專案配發數高雄市還是取得相當高的疫苗數，顯示指揮中心配發標準未能考量疫情嚴峻度，令人不解。

國民黨指出，苗栗縣的線上疫苗預約大塞車，也是因為配發到的數量9000劑，僅占全縣75歲以上人口的2成，相當有限，民眾的需求大幅超出政府配發的數量，中央政府分配的數量明顯過少，同樣按照75歲以上人口來計算，新北約20.2萬、台北約19.2萬、高雄也才16萬。

國民黨說，若按疫情，截至今天下午，雙北與苗栗縣總確診數仍位居全台前三，同時，今天新增確診數前五分別為新北、台北、基隆、桃園、苗栗，不論是以總人口數、高齡人口數或是疫情的嚴峻度來看，都無法理解指揮中心的分配基準。

國民黨呼籲，請指揮中心放下政治考量，檢討不合理的疫苗分配方式，並向國人坦承、公開透明的說明分配基準，同時對於目前配發到的數量與人口數嚴重不成比例的縣市，也呼籲中央政府儘速配發更多疫苗。