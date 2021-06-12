衛福部長陳時中昨10日在立院備詢時坦承，AZ疫苗原廠曾找過台灣代工生產疫苗，但因「有人不太喜歡這樣子」，且AZ希望台灣至少代工3億劑，我方則希望代工1億劑，故最終破局。前立委林濁水分析，現在台灣防疫被切成3個部分，行政院長蘇貞昌負責紓困，陳時中負責防疫行政，至於疫苗的部分似乎沒人負責。

對於合作破局原因，陳時中解釋，不是我們不願意，而是一方面「有人不太喜歡這樣子」，另方面對方要求的數量，對台灣而言是有困難，會把整個生產線都佔滿，尤其台灣又沒這麼大的消耗量。

陳時中更說，談到最後，台灣是希望幫忙AZ代工1億劑，但對方希望至少3億劑，「我們覺得有困難，所以雙方最後在條件上沒談成。」

林濁水12日在臉書上表示，現在看來，台灣的防疫作戰被切成三塊，由三方各司其權：「紓困─蘇貞昌；防疫行政─陳時中；疫苗─？？？」，他還給出原因，「外國運來疫苗，陳時中到貨在飛機上才被告知；談代工，『有人不喜歡』⋯」。

林濁水指出，既然如此，如今在野黨猛轟陳時中要為疫苗短缺下台，從憲法明文規定看沒有錯，但是從實質的權力運作上，依有權有責，權責相符精神看，就複雜了。

網友們也留言回應，「沒有疫苗的政府將崩潰」、「華航諾富特這鍋，執政黨也是一直甩。在野黨也樂得見縫插針大亂鬥」、「四塊─還有一塊是網路作戰」、「都沒發現時中開始說真話？受不了了？」。

林濁水還在另一篇貼文中指出，這真奇怪，聯亞可以都可製造到8億劑了，陳時中為什麼說代工3億AZ台灣沒有能量只願做1億，以致於破局。然後現在疫苗缺到恐怖？陳時中又說有人不喜歡這案子，陳時中在訴苦嗎？如果是，那麼為什麼這個連人氣王陳時中都擋不住？