捷克女將克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）12日在法國網球公開賽女單決賽，以6比1、2比6、6比4拍落俄羅斯女將帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），喜迎生涯首座單打大賽金盃。

女單世界排名第33的克蕾切可娃，過去大滿貫最佳成績就是在去年法網女單挺進第4輪，今年不止在女雙有所表現，單打更是一路闖進最終戰，今天將碰上同樣是生涯首度打進大滿貫決賽的帕維尤欽可娃，爭奪生涯首座大滿貫金盃。

雙姝生涯首度交手就在大滿貫決賽，克蕾切可娃一下場雖然發球局就遭到破發，但她很快回穩，連破帶保連拿6局，以6比1先下一城。

落後一盤的帕維尤欽可娃次盤展開反撲，在第2和第6局成功破發，取得5比1領先，最後成功扳回一城。

決勝盤克蕾切可娃在第3局率先破發，雖然下一局遭到回破，但在關鍵第7局再度突破對手發球局，下個發球局也成功守成，取得5比3的「聽牌」優勢。

雖然克蕾切可娃錯失3個冠軍點機會，但最終讓對手回球出界，在近2小時的三盤大戰中勝出。克蕾切可娃也要挑戰繼2000年的皮爾斯後，首位在法網單、雙打同年奪冠的女子選手。