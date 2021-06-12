好心肝診所違規替志工施打疫苗，違反中央流行疫情指揮中心規定，台北地檢署組成專案小組，偵辦好心肝診所私打疫苗案，並以證人身分，約談好心肝負責人許金川等12人。資深媒體人韋安認為，如果搞成司法追殺，小心真會把台北市長柯文哲送進總統府了。

韋安11日在臉書貼文表示，上次愛滋器捐案，被監察院彈劾，讓柯P當上市長。這次診所違規打疫苗，當然要矯正一下。但醫護打不完，打到需要的人身上，又不是打給動物，這有人道理由，何況取得疫苗沒有貪瀆，施打疫苗也沒有牟利。如今柯P都道歉了，如果搞成司法追殺，小心真會把他送進總統府了，而本來機會是零。他甚至認為，柯P這個錯，比起311缺口，以及疫苗有沒有買這麼少，以及「超前部署」變兩光，簡直是微不足道。

網友紛紛表示，「之前侯聲望較高，就捧柯打侯。現在柯聲望高起來了，當然狠追猛打！民進黨一貫伎倆並不感覺意外。」、「政治防疫下執政黨惡鬥雙北市長…。」、「台灣人想打疫苗，不被感染想活下去，本就是人類求生的本能，就是蔡政府擺爛，讓台灣人打不到疫苗，所以才造成好心肝診所打疫苗變特權階級，大家不怪蔡政府，反而去罵好心肝，有天理？」、「唉！別逼柯市長公布名單。」

不過也有人認為，「司法追殺機率低，但側翼的炮火很猛烈。」、「現在哪還用司法追殺，既耗時又不符成本，還有可能倒打一耙，用側翼多划算，迅速確實又便利，而且隨時可甩鍋。」