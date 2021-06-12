本周末為端午連續假期，但考量國內疫情嚴峻，政府及醫事人員都紛紛呼籲民眾沒事盡量待在家，不返鄉不移動。未料周五（11日）晚間假期一開跑，各路卻湧現車潮，對此現象，中原大學副教授、毒理權威招名威針對出遊的民眾痛批，「對於犧牲自己宅在家的人，公平在哪裡？」

招名威12日於臉書發文表示，看到前幾天台鐵高鐵的高退票率，大家才稍微鬆一口氣，想說應該不會因端午連假迎來第二波疫情，但昨晚國道五號卻爆出大排長龍的車潮，對此傻眼直呼，「我不相信大家不知道要自律…」。

招名威質疑，那些出遊的人，有多少是真的要「返鄉」的？一堆人以返鄉名義出遊，「難道你家都在花東海邊？還是是在某深山露營區？」招名威說，交通部特地祭出嚴格交通管制，沒想到滅不了大家的熱情，反而還造成物流人員和通勤上班族叫苦連天。

招名威質疑，那些出遊的人，有多少是真的要「返鄉」的？一堆人以返鄉名義出遊。（張鎧乙攝）

招名威指出，指揮中心每天提及「防疫視同作戰」，但「有像在作戰嗎？都已經被罵到臭頭不會做事了？」他認為，指揮中心應該硬起來，用強制力執行限遊措施、人流管制，必要時開罰示警。

招名威提醒，別忘了5月15日疫情爆發時，大家衝去賣場群聚搶購物資的場景，令多少人捏了把冷汗，為什麼現在就可以不顧一切衝出門去旅遊？「特別是針對那些以返鄉為名出去玩的自私民眾，不然對於犧牲自己宅在家的人，公平在哪裡？」

「防疫九局下還沒結束，疫情看似趨緩但一個不小心病毒隨時會回來的。」招明威強調，病毒依然在空氣中，疫情依然存在，破口還沒解除，出遊南北跑一樣讓病毒跟著大家傳來傳去，如果觀念和政策不限縮，即便疫苗大規模施打還是追不上確診人數的攀升。